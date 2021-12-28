В Одессе директор зоопарка переоделся в тигра и хватал женщин за ягодицы (видео)

Директор заведения снялся в новогоднем клипе.
В Одессе коллектив зоопарка во главе с директором в очередной раз удивили горожан клипом. На этот раз одесситов и гостей города поздравили с новым годом, а глава учреждения переоделся в тигра — символ Нового года 2022.
Поздравительный ролик выложили в Сеть.
В клипе директор КУ "Одесский зоопарк" превратился в тигра. Он залез в вольер, полежал на колоде, а дальше, по задумке авторов, сбежал из клетки.
Убегая, он бежал по аллеям зоопарка, хватал женщин за ягодицы и мешал посетителям делать селфи.
Следует отметить, что подобные съемки в зоопарке – не новость. Здесь к каждому празднику готовят видеоклип, где принимают участие как директор, так и работники.
Напомним, что в зоопарке Одессы персонал решил привлечь посетителей, создав ролик и фотозону к празднику Геловина. Видео снимали сами по себе
Читайте также: