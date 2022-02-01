В Одессе директора предприятия будут судить за хищение средств во время ремонта COVID-отделения

В Одессе директора предприятия будут судить за хищение средств во время ремонта COVID-отделения

Обвиняемый внес в акты приема выполненных работ недостоверные сведения.

Подрядчика, который ремонтировал ковидное отделение больницы в Киевском районе Одессы, обвинили в хищении бюджетных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, предприятие должно было отремонтировать фасад и осуществить внутреннюю отделку помещений больницы. Директор фирмы внес в акты приема выполненных работ ложные данные. На самом деле, ремонт не был выполнен в полном объеме.

В прокуратуре отметили, что подрядчики не завершили шпатлевку и штукатурку поверхностей, завысили данные об утеплении фасадов и замене карнизных свесов.

В результате государству был причинен ущерб в размере 340 тысяч гривен. Руководителю подрядного предприятия предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса.

Новости Украины: ГФС расследует хищение бюджета Киева и государства на 160 миллионов гривен

Ранее стало известно, что в Одесской области чиновников разоблачили на хищении средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19. Чиновники отдела здравоохранения Черноморского городского совета присвоили почти 30% средств, выделенных в марте 2020 года на закупку спецодежды.

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