В Одессе дочь погибшей пенсионерки 4 года судилась с водителем маршрутки: чем все закончилось

Водитель не заметил пешехода из-за вывески с номером транспорта.
В Одессе водитель 220 маршрутки заплатит большую сумму за смертельное ДТП, произошедшее возле "Привоза". Мужчина сбил насмерть пенсионерку.
Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.
Смертельная авария произошла в июле 2017 года. Выезжая в Новощепный ряд, водитель 220 маршрутки ненадолго остановился на оживленном перекрестке. Эту остановку неправильно поняла переходившая дорогу пенсионерка, и попала под колеса автобуса.
Водитель не заметил пешехода из-за вывески с номером транспорта, хотя в обязанности водителя входило исправить проблему. После аварии женщина получила травмы, от которых скончалась на месте.
Дочь погибшей доказала в суде, что ее эмоциональное состояние ухудшилось после смерти матери и попросила компенсацию в 500 тысяч гривен.
Судебный процесс длился более 4 лет. Водителя признали виновным по ч. 2 ст. 286 и приговорили к 2 годам условно. Кроме того, мужчина не имеет права садиться за руль в течение 2 лет. К тому же он заплатит за 4 экспертизы. Общая стоимость экспертиз – около 23 тысяч гривен.
Ранее стало известно, что в Одессе водитель попавшей в ДТП маршрутки оплатит травмированной пассажирке 200 тысяч гривен. Пострадавшая требовала от водителя полтора миллиона гривен возмещения морального ущерба.
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