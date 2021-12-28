В Одессе дорожники отличились "новейшими технологиями": укладывали асфальт прямо на снег (видео)

Разрешение от "Укравтодора" в Одесской области на выполнение ремонтных работ субподрядной организации вообще не предоставлялось.
В Одесской области дорожники укладывали асфальт прямо на лед во время снегопада. Укравтодор отреагировал на такие "новейшие технологии".
Об этом говорится на сайте "Укравтодора".
Сообщается, что подрядную организацию, которая и укладывает асфальт, предварительно официально предупредили об ухудшении погодных условий.
"При инспекции инженер Службы зафиксировал, что при наличии осадков и минусовой температуре воздуха субподрядная организация ООО СК "Автострой" проводит работы по устройству асфальтобетонного покрытия на дороге Т-16-27 КПП "Августовское" – Тарутино – Арциз – Сарата, на участке км 61 – км 70", — отмечает "Укравтодор".
В службе говорят, что поверхность основания, на которую укладывали асфальт, была заснежена и с гололедицей. Все эти характеристики противоречат государственным строительным нормам.
Более того, "Укравтодор" отмечает, что разрешение от Службы автомобильных дорог в Одесской области на выполнение ремонтных работ субподрядной организации вообще не предоставлялось.
"После выявленного инцидента Службой было выписано распоряжение о прекращении работ, которые в дальнейшем не будут приняты и оплачены", — заявили в "Укравтодоре".
Напомним, в Украине при реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" средняя стоимость 1 км дороги снизилась с 25 млн гривен в 2019 году до 20,7 млн в 2021-м.
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