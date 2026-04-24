Ударный БпЛА Shahed / © MIL.IN.UA

В результате ночной атаки российских беспилотников в Одессу зафиксировано попадание в жилой дом.

Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

«В результате вражеской атаки на город есть попадание в жилой дом. Всю информацию выясняем», — говорится в сообщении.

Около полуночи Воздушные силы ВСУ и местные медиа информировали о движении российских ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы.

Ранее сообщалось, что российский морской безэкипажный катер пытался приблизиться к одному из портов Одессы.

Мы ранее информировали, что в Одессе прозвучала серия взрывов при атаке вражеских ударных беспилотников.