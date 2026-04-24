- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 15
- Время на прочтение
- 1 мин
В Одессе дрон попал в жилой дом — МВА
Враг атаковал ударными беспилотниками в Одессу.
В результате ночной атаки российских беспилотников в Одессу зафиксировано попадание в жилой дом.
Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.
«В результате вражеской атаки на город есть попадание в жилой дом. Всю информацию выясняем», — говорится в сообщении.
Около полуночи Воздушные силы ВСУ и местные медиа информировали о движении российских ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы.
Ранее сообщалось, что российский морской безэкипажный катер пытался приблизиться к одному из портов Одессы.
Мы ранее информировали, что в Одессе прозвучала серия взрывов при атаке вражеских ударных беспилотников.