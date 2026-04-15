В Одессе дрон попал в жилую многоэтажку: появилось видео момента атаки
Опубликовано видео момента прямого попадания дрона в многоэтажку в Одессе.
В Сети появились кадры непосредственного попадания вражеского ударного беспилотника в жилой дом в Одессе.
Об этом сообщили местные паблики.
На видео зафиксирован момент взрыва и масштабы дальнейшего возгорания в квартирах на верхних этажах.
Атака РФ на Одессу — что известно
Напомним, вечером в среду, 15 апреля, российская террористическая армия нанесла удар беспилотником по девятиэтажному жилому дому в Одессе.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
На вечер 15 апреля зафиксированы пуски ракет типа «Калибр» с акватории Черного моря и Х-101/555 с бортов стратегической авиации Ту-95МС.