В Одессе дрон попал в жилую многоэтажку: появилось видео момента атаки

Опубликовано видео момента прямого попадания дрона в многоэтажку в Одессе.

Руслана Сивак
Беспилотник (иллюстративный фотог) / © Associated Press

В Сети появились кадры непосредственного попадания вражеского ударного беспилотника в жилой дом в Одессе.

Об этом сообщили местные паблики.

На видео зафиксирован момент взрыва и масштабы дальнейшего возгорания в квартирах на верхних этажах.

Момент попадания беспилотника в Одессе / © соцмережі

Атака РФ на Одессу — что известно

Напомним, вечером в среду, 15 апреля, российская террористическая армия нанесла удар беспилотником по девятиэтажному жилому дому в Одессе.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

На вечер 15 апреля зафиксированы пуски ракет типа «Калибр» с акватории Черного моря и Х-101/555 с бортов стратегической авиации Ту-95МС.

