В Одессе дрон влетел в дом и не взорвался (видео)
Очевидцы сняли на видео момент попадания дрона в одесский ЖК и разбросанные после этого обломки.
В Одессе российский дрон влетел в жилой комплекс на улице Валерия Самофалова (бывшая Каманина). Беспилотник повредился, но не взорвался.
Об этом сообщили местные телеграм-каналы.
Дрон влетел в дом ЖК «44 жемчужина». По словам очевидцев, это был российский БпЛА «Герань».
На видео из соцсетей видно, что обломки беспилотника лежат на чьем-то балконе, на крыше соседнего здания и разбросаны во дворе. В то же время, дрон не взорвался.
Напомним, Одесская область в очередной раз оказалась под ударом российских дронов. Ночная атака 16 декабря вызвала разрушения гражданской инфраструктуры: зафиксировано масштабное возгорание на территории предприятия и полное выгорание складских помещений с бытовым отопительным оборудованием.