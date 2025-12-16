В Одессе дрон влетел в дом и не взорвался (видео)

Российский дрон / © ТСН.ua

В Одессе российский дрон влетел в жилой комплекс на улице Валерия Самофалова (бывшая Каманина). Беспилотник повредился, но не взорвался.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

Дрон влетел в дом ЖК «44 жемчужина». По словам очевидцев, это был российский БпЛА «Герань».

На видео из соцсетей видно, что обломки беспилотника лежат на чьем-то балконе, на крыше соседнего здания и разбросаны во дворе. В то же время, дрон не взорвался.

Напомним, Одесская область в очередной раз оказалась под ударом российских дронов. Ночная атака 16 декабря вызвала разрушения гражданской инфраструктуры: зафиксировано масштабное возгорание на территории предприятия и полное выгорание складских помещений с бытовым отопительным оборудованием.