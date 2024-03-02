В Одессе дрон влетел в многоэтажку: шесть жителей считают пропавшими без вести

В Одессе шесть жителей 9-этажки, в которую ночью на 2 марта попал российский дрон, считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.

"Пока известно о двух погибших и восьми пострадавших, среди которых трехлетний ребенок. Продолжаются разборы завалов и поисково-спасательные операции. Под завалами еще могут быть люди. Без вести пропавшими считаются шесть жителей дома", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью 2 марта российский беспилотник попал в 9-ти этажное здание спального района города. Часть подъезда из 18 квартир разрушена. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, в Одесской области воздушная тревога продолжалась с 00:37 до 01:43. Агрессорка Россия атаковал дронами областной центр. Впоследствии в Одессе прогремели взрывы.

В результате вражеского нападения обрушилась часть одного из домов в густонаселенном районе. Была разрушена девятиэтажка. По меньшей мере, два человека погибли, их тела достали из-под завалов спасатели. Кроме того, утром спасатели получили живого мужчину.

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