В Одессе двое мужчин расстреляли собак: зоозащитники вышли на митинг

Двое четырехлапых погибли, один выжил, однако у него травмирован глаз.

В Одессе зоозащитники у здания Следственного управления полиции области устроили митинг. Они требуют более сурового наказания для мужчин, которые хладнокровно расстреляли собак.

Об этом пишет "Украинская служба информации".

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Как стало известно, двое вооруженных мужчин подошли к частному дому в кооперативе Чайка. Один из них, через забор, выстрелил в собаку, которая на него не лаяла. После чего преступники через ограждение на территорию домовладения и расстреляли еще двух псов.

В результате чего два четвероногих погибли, один выжил, однако у него травмирован глаз.

“Сейчас двое мужчин находятся на свободе. Мы пришли сюда, чтобы передать заявление в Нацполицию с просьбой доквалифицировать преступление с части 1 на часть 3 (более тяжелую). Нам сообщили, что это уже произошло, ждем официальное подтверждение. Необходимо провести еще дополнительную квалификацию по незаконному обращению с огнестрельным оружием и по проникновению на частную территорию”, — рассказал юрист зоозащитной организации Александр Титорчук.

В полиции же отметили, что готовы сотрудничать с волонтерами.

Напомним, что в Кривом Роге мужчина зарезал в подъезде поклонника своей жены.

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