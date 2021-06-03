В Одессе экс-следователя СБУ подозревают в получении взятки: 80 тысяч долларов от иностранца

Теперь он может оказаться за решеткой.

В Одессе экс-следователя одного из отделов СБУ подозревают в получении 80 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщили в САП.

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Следствием установлено, что старший следователь по ОВД следственного отдела СБУ в ходе расследования уголовного производства требовал и получил от иностранца 80 тысяч долларов. За эти деньги он обещал смягчения меры пресечения, отмены ареста имущества и банковских счетов иностранца.

Бывшему чиновнику инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, судью Броварского горрайонного суда Киевской области признали виновной в получении взятки и приговорили к шести годам лишения свободы.

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