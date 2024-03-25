В Одессе – экстренные отключения света: оккупанты повредили энергообъект

В городе не будет работать электротранспорт, также ограничено потребление промышленности.

В Одессе и районе 25 марта применяются экстренные отключения света после того, как российские войска своими атаками повредили высоковольтный энергообъект НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщили в ДТЭК.

В ночь на 25 марта российские оккупанты повредили один из высоковольтных энергообъектов НЭК "Укрэнерго". Поэтому жители Пересыпского района Одессы оказались без электроэнергии.

По данным ДТЭК, энергетики уже возобновили электроснабжение для объектов критической инфраструктуры. Однако ситуация остается сложной. В Одессе и Одесском районе используются экстренные отключения света.

Кроме того, для уменьшения нагрузки на сеть 25 марта в городе не будет работать электротранспорт, также ограничено потребление промышленности.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома. Призываем разумно потреблять электроэнергию", – отметили в ДТЭК.

Напомним, ночью армия РФ в очередной раз атаковала Одессу ударными беспилотниками. В ОВА сообщали о повреждении энергетической инфраструктуры, в части города нет электроснабжения.

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