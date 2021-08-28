В Одессе фанаты "Черноморца" забросали автобус с футболистами своего же клуба дымовыми шашками

В Одессе фанаты "Черноморца" забросали автобус с футболистами своего же клуба дымовыми шашками

Футбольная встреча завершилась боевой ничьей — 2:2.

В Одессе полиция устанавливает лиц, которые 27 августа забросали дымовыми шашками автобус с футболистами "Черноморца", когда когда те ехали на стадион.

Об этом 28 августа сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"Вчера на проспекте Свободы группа молодых людей забросала дымовыми шашками автобус со спортсменами, когда те ехали на стадион. Сейчас сведения по данному факту зарегистрированы в установленном законом порядке. Правонарушители устанавливаются", — говорится в сообщении.

Как сообщают местные телеграм-каналы, 27 августа вечером перед футбольным поединком "Черноморец" - "Александрия" Премьер-лиги, проходивший в Одессе, фанаты одесского клуба забросали дымовыми шашками своих же спортсменов — автобус с футболистами "Черноморца". Таким образом они выразили свое недовольство тем, что сейчас происходит в одесском футбольном клубе.

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