В Одессе глава ВВК организовала схему для уклонистов – всем ставили одинаковый "диагноз"

В Одессе разоблачили главу врачебной комиссии одного из медицинских учреждений и двух ее сообщников в организации схемы уклонения от мобилизации.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемая организовала схему получения взяток за изготовление выписок из медицинской карты амбулаторного больного с указанием фиктивного диагноза, что позволит избежать призыва на военную службу во время мобилизации.

Так, за 1500 долларов "больные" получали выписку с "диагнозом" – туберкулез. В дальнейшем эти медицинские справки передавались ТЦК, на основании чего мужчин признавали непригодным к военной службе.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры председателю врачебной консультативной комиссии уведомлено о подозрении в получении неправомерной выгоды и служебном подлоге (ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Также сообщено о подозрении двум подельникам главы комиссии, через которых она получала неправомерную выгоду от военнообязанных граждан Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368 УК Украины).

Напомним, в Тернополе военная ВСУ более трех лет избегала службы в армии: как ее наказали.

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