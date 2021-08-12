В Одессе голый хулиган разжигал огонь на мемориале — теперь им займутся психиатры: видео

Полицейские задержали 24-летнего одессита, который голышом хулиганил на мемориале "Крылья победы".
На площади 10-го Апреля вблизи стелы "Крылья победы" в городе Одессе неадекватный молодой человек, раздевшись до гола, вылез на гранитный постамент мемориала.
Об этом сообщили в четверг, 12 августа, в пресс-службе Нацполиции.
По данному факту была внесена информация в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины.
Как сообщили на сайте Vgorode, о голом хулигана правоохранителям сообщили прохожие, которые обратили внимание на голого мужчину, который на мемориале пытался разжечь огонь и отгонял очевидцев, бросая в них плиткой.
Видео инцидента опубликовано в соцсетях.
Напомним, ранее в Луцке на проспекте Соборности ночью бегал голый мужчина. Он ругался и кричал на прохожих.