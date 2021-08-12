В Одессе голый хулиган разжигал огонь на мемориале — теперь им займутся психиатры: видео

В Одессе голый хулиган разжигал огонь на мемориале — теперь им займутся психиатры: видео

Полицейские задержали 24-летнего одессита, который голышом хулиганил на мемориале "Крылья победы".

На площади 10-го Апреля вблизи стелы "Крылья победы" в городе Одессе неадекватный молодой человек, раздевшись до гола, вылез на гранитный постамент мемориала.

Об этом сообщили в четверг, 12 августа, в пресс-службе Нацполиции.

По данному факту была внесена информация в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Как сообщили на сайте Vgorode, о голом хулигана правоохранителям сообщили прохожие, которые обратили внимание на голого мужчину, который на мемориале пытался разжечь огонь и отгонял очевидцев, бросая в них плиткой.

Видео инцидента опубликовано в соцсетях.

"Поскольку человек не нашел объяснений своему поведению и нос ерунды, полицейские вызвали на место происшествия" скорую ", которая в дальнейшем доставила его в центр психического здоровья", — сообщили в полицейской пресс-службе.

Напомним, ранее в Луцке на проспекте Соборности ночью бегал голый мужчина. Он ругался и кричал на прохожих.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку