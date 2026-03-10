ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
390
Время на прочтение
1 мин

В Одессе горит рынок "7 километр": что известно (фото, видео)

Причина пожара на рынке в Одессе устанавливается специалистами.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Пожар на рынке в Одессе

Пожар на рынке в Одессе

В Одессе 10 марта загорелся пожар на рынке «7 километр». На месте работают спасатели.

Об этом сообщает «Думская».

Что известно об инциденте на рынке Одессы

По данным очевидцев, горят торговые павильоны. На рынке — густой столб дыма. Объект обесточен.

На место инцидента выехали спасатели.

Причина возгорания пока неизвестна. Ожидаем детали.

Как известно, "7-й километр" является крупнейшим в Европе оптово-розничным промтоварным рынком. Его площадь составляет более 110 га. На рынке работает более 15-20 тысяч субъектов предпринимательской деятельности.

Ранее в Сети появились кадры, как над Подолом в Киеве поднимается дым. Стало известно, что при движении загорелся трамвай.

Дата публикации
Количество просмотров
390
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie