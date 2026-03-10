В Одессе горит рынок "7 километр": что известно (фото, видео)

Пожар на рынке в Одессе

В Одессе 10 марта загорелся пожар на рынке «7 километр». На месте работают спасатели.

Об этом сообщает «Думская».

Что известно об инциденте на рынке Одессы

По данным очевидцев, горят торговые павильоны. На рынке — густой столб дыма. Объект обесточен.

На место инцидента выехали спасатели.

Причина возгорания пока неизвестна. Ожидаем детали.

Как известно, "7-й километр" является крупнейшим в Европе оптово-розничным промтоварным рынком. Его площадь составляет более 110 га. На рынке работает более 15-20 тысяч субъектов предпринимательской деятельности.

