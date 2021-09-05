В Одессе грабители проявили сочувствие к своей жертве, а она сдала их полиции

В Одессе грабители проявили сочувствие к своей жертве, а она сдала их полиции

По горячим следам грабителей задержали.

В Одессе злоумышленники ограбили палатки туристов и забрали личные вещи людей, которые в них жили. Среди "улова" были документы, поэтому грабители решили их вернуть, но это для них стало роковым решением.

О курьезном ограблении узнали журналисты издания "Одесса INFO".

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Мужчины позвонили одной из туристок и пообещали вернуть ей паспорт. Договорились о встрече уже на вокзале. Потерпевшая встретилась с двумя мужчинами в указанном месте, когда документы были у нее, а мужчины исчезли, женщина обратилась в полицию.

По горячим следам грабителей задержали, а вместе с ними были обнаружены другие вещи, пропавшие из палатки.

А в городе Днепре в одном из многоквартирных домов на улице Софьи Ковалевской разыгралась криминальная драма. Мужчина пригласил в гости малознакомых девушек, ограбил их и после этого застрелился.

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