В Одессе харьковчанин зарезал 16-летнего подростка за отказ закурить (фото)

Двое мужчин напали на возвращавшихся домой подростков. Схватка закончилась фатально.
В Одессе 24-летний харьковчанин зарезал 16-летнего подростка за отказ закурить.
Об этом сообщает полиция Одесской области.
Двое несовершеннолетних сверстников спешили домой до наступления комендантского часа. По дороге их окликнули молодые мужчины, сидевшие на скамейке у детской площадки и захотевшие закурить. Подростки ответили незнакомцам отказом, из-за чего двое недовольных молодых людей из компании начали с ними словесную перепалку и толкотню.
Один злоумышленник напал на юношу, но тот, применив слезоточивый баллончик, сбежал и позвонил по телефону в одну из частных охранных фирм с просьбой о помощи. В то же время второй злоумышленник избивал другого школьника. Во время схватки ударил подростка ножом в грудь, повредив сердце.
Когда первый молодой человек вернулся, его приятель лежал на земле в крови, а компании незнакомцев уже не было. Парень вызвал "скорую". Приехали охранники, пытались оказать раненому одесситу доврачебную помощь, но, к сожалению, он умер до приезда медиков. Предварительно смерть наступила в результате травмы сердца и острой кровопотери.
Уже на следующее утро правоохранители разыскали нападающего и задержали его в съемной квартире. Это 24-летний житель Харькова.
Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Нападающий задержан. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области после застолья с алкоголем два юноши забили до смерти 17-летнего подростка.
Напомним, что 10 апреля в Киеве простились с 16-летним Максимом Матерухиным, погибшим на станции столичного фуникулера после нападения пьяного работника УГО.
Мать убитого в фуникулере 16-летнего парня рассказала щемящие подробности. По ее словам, нападающий спросил, "готов ли сын защищать Украину".
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Жуткая трагедия на фуникулере в Киеве: подросток погиб мгновенно!