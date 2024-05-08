В Одессе харьковчанин зарезал 16-летнего подростка за отказ закурить (фото)

В Одессе 24-летний харьковчанин зарезал 16-летнего подростка за отказ закурить.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Двое несовершеннолетних сверстников спешили домой до наступления комендантского часа. По дороге их окликнули молодые мужчины, сидевшие на скамейке у детской площадки и захотевшие закурить. Подростки ответили незнакомцам отказом, из-за чего двое недовольных молодых людей из компании начали с ними словесную перепалку и толкотню.

Один злоумышленник напал на юношу, но тот, применив слезоточивый баллончик, сбежал и позвонил по телефону в одну из частных охранных фирм с просьбой о помощи. В то же время второй злоумышленник избивал другого школьника. Во время схватки ударил подростка ножом в грудь, повредив сердце.

Когда первый молодой человек вернулся, его приятель лежал на земле в крови, а компании незнакомцев уже не было. Парень вызвал "скорую". Приехали охранники, пытались оказать раненому одесситу доврачебную помощь, но, к сожалению, он умер до приезда медиков. Предварительно смерть наступила в результате травмы сердца и острой кровопотери.

Уже на следующее утро правоохранители разыскали нападающего и задержали его в съемной квартире. Это 24-летний житель Харькова.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Нападающий задержан. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Следствие продолжается.