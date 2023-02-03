В Одессе хотят выключать свет в домах, расположенных на линии с критической инфраструктурой

Пока в таких домах свет не выключают.

В Одесской области могут начать в ручном режиме отключать и включать дома, расположенные на одной линии с объектами критической инфраструктуры. Кстати, их не выключают вообще.

Такую рекомендацию ОВА дала ДТЭК, сообщил глава области Максим Марченко.

"Это позволит дать чуть больше мощности на систему, а также закроет вопрос "Почему у одних свет всегда, а у других выключается постоянно", — отметил руководитель Одесщины.

Ситуация с электроэнергией в Одесской области улучшилась. Впрочем, самые большие проблемы остаются Одесский район и областной центр – Одесса.

"Энергетики продолжают ремонт объектов, поврежденных в результате российских ракетных ударов. Провел совещания с председателями общин Одесского райна и обсудили возможности перевода некоторых объектов критической инфраструктуры на генераторы", — рассказал Марченко.

По его словам, все генераторы в области могут обеспечить всего 5% мощности.

Глава ОВА также анонсировал новые понятные графики отключений электроэнергии в регионе, которые могут заработать уже на следующей неделе. Пока они дорабатываются.

Напомним, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что из-за произошедшей 26 января российской ракетной атаки жителей Одесщины могут ожидать более длительные отключения света, чем это было ранее. Тогда возникло много повреждений инфраструктуры.

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