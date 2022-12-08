В Одессе и области будут экстренные отключения света: графики не действуют

Людей просят сохранять спокойствие.
В Одессе и области 8 декабря будут действовать экстренные отключения света. Поэтому раньше опубликованные графики не работают.
Об этом сообщает сайт ДТЭК Одесские электросети.
"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют! Просим набраться терпения и сохранять спокойствие", — говорится в сообщении.
Напомним, в Укрэнерго рассказали, что Украине необходимо несколько дней для восстановления инфраструктуры, чтобы вернуться к плановым отключениям электроэнергии. Это может произойти до конца недели.
Читайте также:
- "Призрак российского саботажа": поляков предупредили о риске отключений света и отопления зимой
- В Yasnо рассказали, где в Киеве сложнее всего со светом
- Если света в доме нет более 6-7 часов: у YASNO объяснили, что делать