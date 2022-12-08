В Одессе и области будут экстренные отключения света: графики не действуют

В Одессе и области 8 декабря будут действовать экстренные отключения света. Поэтому раньше опубликованные графики не работают.

Об этом сообщает сайт ДТЭК Одесские электросети.

"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют! Просим набраться терпения и сохранять спокойствие", — говорится в сообщении.

Напомним, в Укрэнерго рассказали, что Украине необходимо несколько дней для восстановления инфраструктуры, чтобы вернуться к плановым отключениям электроэнергии. Это может произойти до конца недели.

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