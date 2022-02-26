В Одессе и области ввели комендантский час и ограничили движение транспорта

В Одессе и области ввели комендантский час и ограничили движение транспорта

Запрещено пребывание людей на улице с 7 вечера до 6 утра.

В Одессе и области с 26 февраля был введен комендантский час. Он будет действовать с 19:00 до 6:00.

Об этом сообщили в Одесской ОГА.

Запрещено пребывание людей в указанные часы на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

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"Осуществлять проверку документов у лиц, а по необходимости проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины", - говорится в распоряжении.

Кроме того, 27 февраля запрещено движение транспортных средств на территории Одесской области, кроме служб экстренной медицинской помощи, транспортным средствам специализированного назначения, выполняющих неотложное служебное задание, при включении специальных световых сигнальных устройств и автомобилей, движение которых разрешено по специальным пропускам.

Комендатский час также введен в Харькове – с 18:00 до 6:00, Киеве – с 17:00 до 8:00.