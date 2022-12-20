В Одессе и области вводят графики отключения света: что известно

В ближайшие несколько дней график будет работать в тестовом режиме.

В Одесской области вводится график стабилизационных отключений после того, как регион долгое время жил в режиме аварийных и экстренных отключений. Новые графики составили с учетом массированных обстрелов энергосистемы страны.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

Обновленный график состоит из трех категорий:

Первая: свет есть. Периоды, когда планируется включение света. Это белый цвет на графике.

Вторая: света нет. Периоды, когда запланированы отключения света для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.

Третья: возможные отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

В компании подчеркивают, что в ближайшие несколько дней график будет работать в тестовом режиме. Абонентов попросили обращаться в ДТЭК в случае отсутствия адреса в графике или несовпадения реальной ситуации с графиком.

Напомним, после последней атаки, когда Россия атаковали Одесщину дронами в ночь на 10 декабря, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Тогда без света осталось полтора миллиона человек. В Одессе пришлось отключить от электроэнергии всех потребителей, кроме критической инфраструктуры. В области ввели экстренные отключения.

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