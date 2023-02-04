В Одессе и районе из-за аварии на подстанции исчез свет: возник пожар (фото, видео)

Утром 4 февраля в Одесской области произошла авария на одном из объектов энергетической инфраструктуры Одесского района. В результате многие граждане остались без электроснабжения.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской районной государственной администрации.

Отмечается, что в частности обесточена часть Одессы.

"Сегодня утром на одном из ключевых объектов энергетической инфраструктуры Одесского района произошла авария, в результате чего часть общин Одесского района и Одессы остались без света", — говорится в сообщении.

Местные власти подчеркивают, что сейчас на объекте идет спасательная операция. Энергетики делают все возможное для восстановления электроэнергии.

К слову, с утра жители в Сети и Telegram-каналы сообщили о пожаре в районе.

Напомним, в Одесской области проблемы с электроснабжением увеличились после последних ракетных ударов РФ 26 января. Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что жителей Одесщины могут ожидать более длительных отключений света, чем это было раньше.

Отмечается, что теперь в области могут начать в ручном режиме отключать и включать дома, расположенные на одной линии с объектами критической инфраструктуры. Кстати, их не выключают вообще.

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