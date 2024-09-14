В Одессе и регионе раздались взрывы: стало известно, что произошло

Украинцев ждала тревожная ночь.
В ночь на 14 сентября 2024 года по сообщениям мониторинговых каналов, в Черноморске (Одесщина) раздались взрывы.
Позже звуки взрывов раздались в Одессе.
"Одесса и Черноморская работа ПВО по "Шахедам", — сообщают в Воздушных Силах ВСУ.
Также украинские военные представили обновление движения вражеских ударных БпЛА:
1. БпЛА в Николаевской области курсом на Баштанку;
2. БпЛА на Днепропетровщине – курс западный;
3. БпЛА в Харьковской области в южном направлении;
4. Группа БпЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс – западный;
5. БпЛА на Черниговщине – курсом на Киев;
6. БпЛА в Кировоградской и Черкасской — курс юго-западный;
7. БпЛА на границе Киевской и Житомирской областей;
8. Группа БПЛА в районе Одессы.
Напомним, что по Украине кружат вражеские беспилотники: названо направление движения.
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