В Одессе и регионе раздались взрывы: стало известно, что произошло

В ночь на 14 сентября 2024 года по сообщениям мониторинговых каналов, в Черноморске (Одесщина) раздались взрывы.

Позже звуки взрывов раздались в Одессе.

"Одесса и Черноморская работа ПВО по "Шахедам", — сообщают в Воздушных Силах ВСУ.

Также украинские военные представили обновление движения вражеских ударных БпЛА:

1. БпЛА в Николаевской области курсом на Баштанку;

2. БпЛА на Днепропетровщине – курс западный;

3. БпЛА в Харьковской области в южном направлении;

4. Группа БпЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс – западный;

5. БпЛА на Черниговщине – курсом на Киев;

6. БпЛА в Кировоградской и Черкасской — курс юго-западный;

7. БпЛА на границе Киевской и Житомирской областей;

8. Группа БПЛА в районе Одессы.

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Напомним, что по Украине кружат вражеские беспилотники: названо направление движения.

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