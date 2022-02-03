В Одессе иностранец зарезал двух мужчин на глазах у ребенка: детали жуткого дела

В Одессе иностранец зарезал двух мужчин на глазах у ребенка: детали жуткого дела

После преступления мужчину задержали в другой области.

Суворовский районный суд Одессы приговорил к 10 годам тюрьмы россиянина, совершившего жестокое преступление. Событие произошло в 2020 году вблизи детского сада.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Установлено, что обвиняемый – уроженец Узбекистана, гражданин Российской Федерации – шел к своей сожительнице, работающей в детском саду. Находясь во дворе многоэтажного жилого дома, он поругался с двумя мужчинами. Во время ссоры он достал из своего рюкзака нож и зарезал обоих. В это время на дереве, у места происшествия, сидел подросток, который видел происходящее.

После этого злоумышленник переоделся и выехал за город в лесополосу. На следующий день вернулся в город, забрал свои вещи и уехал в Николаевскую область, где был задержан сотрудниками полиции.

Суд признал его виновным в умышленном убийстве и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

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Напомним, в Одессе произошло убийство из-за того, что один из мужчин не вернул тарелку после праздника. От полученных травм потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.

А в Херсонской области женщина во время ссоры отрезала сожителю голову и половой орган.

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