В Одессе иностранный "студент" пытался дать взятки пограничникам, чтобы те пустили "учить украинский"

В Одессе иностранный "студент" пытался дать взятки пограничникам, чтобы те пустили "учить украинский"

Как сообщает пресс-служба ГНС, этот нигериец уже второй раз за декабрь пытается попасть в Украину.

"Студент"-иностранец за 300 долларов пытался купить пропуск на территорию Украины, чтобы "углубленно учить украинский язык" в одном из ВУЗов Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

22 декабря в Одесском аэродроме гражданин Нигерии пытался ускоренно и беспрепятственно попасть на территорию Украины за взятку.

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Гражданин Нигерии 22 декабря прибыл в аэропорт Одессы рейсом из Стамбула. Во время мер пограничного контроля он утверждал, что приехал на курсы углубленного изучения украинского языка в одном из учебных заведений Одессы.

Когда подтвердить цель своего визита "студент" не смог, он предложил пограничникам 300 долларов взятки, чтобы те пропустили юношу в страну.

Работники ГНС от такой выгоды отказались. Они задокументировали факт попытки предоставления взятки сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы и направили сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

"Студента" пограничники отправили обратным рейсом.

Как сообщает пресс-служба ГНС, этот нигериец уже второй раз за декабрь пытается попасть в Украину.

http://dpsu.gov.ua/

Напомним, в пограничном селе Нижняя Апша Тячевского района в Закарпатье 8 афганцев скрывались в заброшенной школе. Один из афганцев в Киеве нашел посредников, согласившихся за 9 тысяч долларов помочь ему с женой и детьми незаконно попасть в Румынию.

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