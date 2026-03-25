В Одессе из окна автомобиля расстреляли полицейских из окна автомобиля

Вечером в среду, 25 марта, в Одессе выстрелами из огнестрельного оружия были ранены двое полицейских.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

«Происшествие произошло во время проверки документов у водителя. Он внезапно открыл огонь по полицейским», — говорится в сообщении.

Двое патрульных получили огнестрельные ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Для задержания стрелка введена специальная полицейская операция.

Известно, что он находится в розыске за уклонение от мобилизации.

На месте работает следственно-оперативная группа и другие профильные службы.

Местные Telegram-каналы, публикуют видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно скорую помощь и полицию.

В соцсетях уточняют, что инцидент произошел в так называемом поселке Котовского — большом микрорайоне города Одессы.

В полицейских якобы стрелял мужчина, который был за рулем белого «Жигули». Очевидцы сообщают, что слышали автоматную очередь на месте инцидента.

Напомним, в этот же день, 25 марта, автомобиль работников ТЦК и СП в Одессе сбил женщину-пешехода в Хаджибейском районе. Пострадавшую госпитализировали, а военкомат уже начал служебное расследование по данному факту.