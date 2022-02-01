В Одессе из пожаров сразу в двух многоэтажках спасли десятки человек

В Одессе из пожаров сразу в двух многоэтажках спасли десятки человек

Один из пожаров произошел из-за заряжаемого в квартире аккумулятора.

В Одессе горели сразу две многоэтажки. В четыре утра вспыхнул дом на Молдаванке.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Загорелось в квартире на седьмом этаже. Спасатели по лестнице сквозь дым выводили людей из здания, спасли сорок жильцов, десять из них — дети.

По предварительным данным, пожар произошел из-за замыкания в розетке. Хозяева квартиры – мужчина и женщина – были дома и пытались потушить пожар своими силами, чудом не успели вдохновляться угарным газом. Всех в копоти, спасатели вместе с соседями их вывели во двор.

Пожары в Одессе: горели сразу две многоэтажки – спасатели эвакуировали детей

Еще одна девятиэтажка вспыхнула около полуночи. Из дома эвакуировали двадцать пять человек. Пожарные машины едва подъехали к пылающему дому сквозь плотно припаркованные во дворе автомобили. Впрочем, успели вовремя, никто из жильцов не пострадал.

Как выяснилось, огонь ушел из квартиры на верхнем этаже. По неофициальной информации, там загорелся автомобильный аккумулятор, который хозяин заряжал в комнате.