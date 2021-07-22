В Одессе из-за наводнения резко подскочили цены на проезд в такси: сколько просят водители (фото)

В Одессе из-за наводнения резко подскочили цены на проезд в такси: сколько просят водители (фото)

Городской транспорт из-за сильных дождей работает с перебоями, в это же время такси завышают цену на проезд.

В Одессе из-за наводнений резко подскочили цены на проезд в такси. За поездку с одного конца берега на другой водители просят 500—600 гривен.

Об этом пишут пользователи социальных сетей.

По их словам, после сильного дождя на курорте на 70—100% поднялись цены на проезд. По состоянию на 12:30 в одном из сервисов такси ТСН.ua по тарифу "стандарт" водители запросили 460 гривен, за "комфорт" — 530. Маршрут проходил между улицей Марсельской и улицей Генуэзской.

В 13:00 ситуация изменилась, но незначительно: за "стандарт" водители просят 314 гривен, за "комфорт" — 366.

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В другом сервисе цены еще куда более ощутимы: тот же маршрут по тарифу "стандарт" обойдется желающим в 551 гривну, "комфорт" — в 618 гривен.

Напомним, что в Одессе из-за сильного ливня на улицах произошло наводнение. В результате чего в воде застряла одна из городских маршруток. Людям из нее пришлось выбираться вплавь.

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