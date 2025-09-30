- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 184
- Время на прочтение
- 2 мин
В Одессе из-за сильного ливня подтопило улицы: какие последствия непогоды
Из-за сильного ливня в Одессе 30 сентября подтопило улицы.
В Одессе 30 сентября из-за непогоды подтопило улицы. Имеются перебои в работе светофоров.
Об этом сообщают в Сети.
Движение несколько усложнено, ряд троллейбусов изменил маршруты, а некоторые светофоры — не работают. Восстановительные бригады работают на местах.
В горсовете отметили, что затруднено движение на отдельных участках города
Химическая / Промышленная — подтоплено, движение возможно
ул. Героев Небесной Сотни (выезд из города) — подтоплено, движение затруднено
ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова) — подтоплено, движение затруднено
ул. Князя Ярослава Мудрого — подтоплено, движение затруднено
Газовый переулок — подтоплено, движение затруднено.
Ширяевский переулок — подтоплено, движение затруднено
ул. Марсельская - подтоплено, движение затруднено
Впрочем, проезд, отмечает власть, обеспечен по всем улицам.
«Просим водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и выбирать маршруты с учетом ситуации на дорогах», — отметили в горсовете.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер отмечал, что непогода 30 сентября поразила весь регион. Но больше всего пострадал Белгород-Днестровский район.
Специалисты работают в усиленном режиме. Без электроснабжения остаются 12901 абонент в 16 селах и городках. Продолжаются восстановительные работы.
"По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 сентября, на территории Одесской области сохранятся неблагоприятные погодные условия - ливни и порывы ветра до 14 м/с", - добавил Кипер.
Напомним, из-за непогоды в Киеве 8 сентября произошел настоящий потоп, а в Борисполе зафиксировали град.
Сеть заполнили кадры дорог с водой до колен. Движение транспорта было затруднено. Под воду пошли и подземные переходы. Остановились трамваи и троллейбусы. Люди вынуждены были идти пешком по воде.
В результате удара молнии есть возгорание несколько зданий в Хотяновке на Киевщине.