В Одессе из-за сильного ливня подтопило улицы: какие последствия непогоды

Ливень в Одессе

В Одессе 30 сентября из-за непогоды подтопило улицы. Имеются перебои в работе светофоров.

Об этом сообщают в Сети.

Движение несколько усложнено, ряд троллейбусов изменил маршруты, а некоторые светофоры — не работают. Восстановительные бригады работают на местах.

В горсовете отметили, что затруднено движение на отдельных участках города

Химическая / Промышленная — подтоплено, движение возможно

ул. Героев Небесной Сотни (выезд из города) — подтоплено, движение затруднено

ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова) — подтоплено, движение затруднено

ул. Князя Ярослава Мудрого — подтоплено, движение затруднено

Газовый переулок — подтоплено, движение затруднено.

Ширяевский переулок — подтоплено, движение затруднено

ул. Марсельская - подтоплено, движение затруднено

Впрочем, проезд, отмечает власть, обеспечен по всем улицам.

«Просим водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и выбирать маршруты с учетом ситуации на дорогах», — отметили в горсовете.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер отмечал, что непогода 30 сентября поразила весь регион. Но больше всего пострадал Белгород-Днестровский район.

Специалисты работают в усиленном режиме. Без электроснабжения остаются 12901 абонент в 16 селах и городках. Продолжаются восстановительные работы.

"По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 сентября, на территории Одесской области сохранятся неблагоприятные погодные условия - ливни и порывы ветра до 14 м/с", - добавил Кипер.

Напомним, из-за непогоды в Киеве 8 сентября произошел настоящий потоп, а в Борисполе зафиксировали град.

Сеть заполнили кадры дорог с водой до колен. Движение транспорта было затруднено. Под воду пошли и подземные переходы. Остановились трамваи и троллейбусы. Люди вынуждены были идти пешком по воде.

В результате удара молнии есть возгорание несколько зданий в Хотяновке на Киевщине.