В Одессе из-за вражеской атаки повреждена критическая инфраструктура: есть пострадавшая
В результате очередной вражеской атаки в Одессе поврежден объект критической инфраструктуры и жилые дома. Часть густонаселенного района города временно осталась без света, воды и тепла, известно об одной пострадавшей.
В Одессе в результате очередной вражеской атаки получил повреждения объект критической инфраструктуры. Ударной волной повреждено жилье жителей города.
Как сообщил в Telegram руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, часть одного из густонаселенных районов временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения. В настоящее время специалисты работают над возобновлением услуг.
По его словам, известно об одной пострадавшей средней степени тяжести. Женщину доставили в медицинское учреждение, где ей оказывают всю необходимую помощь.
На месте происшествия работают все необходимые коммунальные службы. Проводится оценка масштабов повреждений жилья и сбор информации для дальнейшего оказания помощи жильцам. Коммунальные Пункты несокрушимости в Одессе продолжают работать круглосуточно по всему городу.
Напомним, в Одесском районе вражеский ударный беспилотник попал в частный автомобиль, двигавшийся через мост. В машине находилась женщина с тремя детьми. Мать получила тяжелые травмы и, к сожалению, умерла в карете скорой помощи.