В Одессе из-за вражеской атаки повреждена критическая инфраструктура: есть пострадавшая

Одесса / © Getty Images

Реклама

В Одессе в результате очередной вражеской атаки получил повреждения объект критической инфраструктуры. Ударной волной повреждено жилье жителей города.

Как сообщил в Telegram руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, часть одного из густонаселенных районов временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения. В настоящее время специалисты работают над возобновлением услуг.

По его словам, известно об одной пострадавшей средней степени тяжести. Женщину доставили в медицинское учреждение, где ей оказывают всю необходимую помощь.

Реклама

На месте происшествия работают все необходимые коммунальные службы. Проводится оценка масштабов повреждений жилья и сбор информации для дальнейшего оказания помощи жильцам. Коммунальные Пункты несокрушимости в Одессе продолжают работать круглосуточно по всему городу.

Напомним, в Одесском районе вражеский ударный беспилотник попал в частный автомобиль, двигавшийся через мост. В машине находилась женщина с тремя детьми. Мать получила тяжелые травмы и, к сожалению, умерла в карете скорой помощи.