В Одессе известного активиста задержали на рэкетирстве

Его уже отправили в изолятор временного содержания, вскоре будут избирать меру пресечения.
В Одессе правоохранители задержали известного активиста по подозрению в рэкетирстве в крупном размере.
Об этом пишет "Думская".
Лидер организации "Автомайдан Одесса" (не "Автомайдан") и владелец частной охранной фирмы был задержан, когда требовал 15 000 гривен от предпринимателя. Тот имел незаконные игровые автоматы.
Сейчас активиста поместили в изоляторе временного содержания. Оказалось, он также фигурирует в производстве, открытом через разграбление скифского кургана в селе Скобелево Николаевской области.
Напомним, в Одесской области разоблачили участников группировки, которые причастны к похищению людей, вымогательству, разбойным нападениям и завладении недвижимостью.