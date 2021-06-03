В Одессе известного активиста задержали на рэкетирстве

Его уже отправили в изолятор временного содержания, вскоре будут избирать меру пресечения.

В Одессе правоохранители задержали известного активиста по подозрению в рэкетирстве в крупном размере.

Об этом пишет "Думская".

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Лидер организации "Автомайдан Одесса" (не "Автомайдан") и владелец частной охранной фирмы был задержан, когда требовал 15 000 гривен от предпринимателя. Тот имел незаконные игровые автоматы.

Сейчас активиста поместили в изоляторе временного содержания. Оказалось, он также фигурирует в производстве, открытом через разграбление скифского кургана в селе Скобелево Николаевской области.

Напомним, в Одесской области разоблачили участников группировки, которые причастны к похищению людей, вымогательству, разбойным нападениям и завладении недвижимостью.

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