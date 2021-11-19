В Одессе ко второй годовщине COVID-19 на огромную скульптуру надели защитную маску

Маску размером четыре на полтора метра разработали по индивидуальному проекту.
На десятиметровую скульптуру на Одесщине надели гигантскую защитную маску. Акцию устроили ко второй годовщине появления COVID-19, чтобы напомнить о важности мер инфекционной безопасности.
Об этом рассказали в ТСН. Ранок 19 ноября.
15-тонная фигура робота стоит на въезде в морской порт. Его издалека видно всем, кто едет по трассе. Туристы приезжают к нему специально, чтобы сделать зрелищные фотографии.
Маску размером четыре на полтора метра разработали по индивидуальному проекту. Изготовили из кожзама и натянули на сетчатый каркас для прочности. Портовики говорят: хотели напомнить всем о важности соблюдения масочного режима и других мер безопасности, чтобы преодолеть пандемию.
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