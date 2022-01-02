В Одессе коммунальщики собрали на улицах более 5 тысяч уже никому не нужных елок

В Одессе коммунальщики собрали на улицах более 5 тысяч уже никому не нужных елок

Накануне утром работники ЖКХ и управляющих компаний начали наводить порядок в Одессе после новогодних гуляний.

В Одессе местные предприниматели не смогли распродать тысячи хвойных деревьев до Нового года и бросили их на улицах.

Об этом сообщает УНИАН в воскресенье, 2 января.

Отмечается, что накануне утром работники ЖКХ и управляющих компаний начали наводить порядок в Одессе после новогодних гуляний.

"Они обнаружили, что часть недобросовестных предпринимателей, торговавших елками, бросили их под открытым небом. Коммунальщики насчитали более 5 тысяч никому не нужных зеленых красавиц, причем большинство из них – в Приморском и Суворовском районах. Все с помощью спецтехники вывезли", – рассказали в Департамент городского хозяйства Одесского горсовета.

Хвойные деревья доставляют на базу коммунального предприятия "Горзелентрест", где они будут переработаны в удобрения.

О том, куда девать елку после новогодних праздников – в нашем материале.

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