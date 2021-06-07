В Одессе копы на служебном авто попали в серьезное ДТП: появилось видео

Как говорят свидетели, мужчина ехал на зеленый сигнал, а копы — без спецсигналов.
В Одессе сегодня ночью на проспекте Небесной Сотни у Красного Хутора копы на служебном авто врезались в легковушку. По словам очевидцев, правоохранители ехали без спецсигналов.
Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.
По их словам, удар был очень сильный. Служебная машина снесла переднюю часть легковушки. Как добавили свидетели, он ехал на зеленый сигнал. А копы говорили на месте очевидцам, что за кем-то гнались. Никто не пострадал.
В пресс-службе патрульной полиции подтвердили факт аварии. "На перекрестке проспекта Жукова и Ореховой аллеи произошло столкновение автомобиля Hyundai и служебного автомобиля Toyota. Составленные административные материалы и проводится проверка", — сказала ТСН.ua Алла Марченко.
Напомним, ранее на трассе Киев — Одесса в Одесской области произошло столкновение служебного автомобиля патрульной полиции с машиной Hyundai, один человек погиб. А в полиции подтвердили, что копы нарушили правила.