В Одессе копы на служебном авто попали в серьезное ДТП: появилось видео

Как говорят свидетели, мужчина ехал на зеленый сигнал, а копы — без спецсигналов.

В Одессе сегодня ночью на проспекте Небесной Сотни у Красного Хутора копы на служебном авто врезались в легковушку. По словам очевидцев, правоохранители ехали без спецсигналов.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

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По их словам, удар был очень сильный. Служебная машина снесла переднюю часть легковушки. Как добавили свидетели, он ехал на зеленый сигнал. А копы говорили на месте очевидцам, что за кем-то гнались. Никто не пострадал.

В пресс-службе патрульной полиции подтвердили факт аварии. "На перекрестке проспекта Жукова и Ореховой аллеи произошло столкновение автомобиля Hyundai и служебного автомобиля Toyota. Составленные административные материалы и проводится проверка", — сказала ТСН.ua Алла Марченко.

В Одессе патрульные попали в ДТП: столкнулись с машиной

Напомним, ранее на трассе Киев — Одесса в Одесской области произошло столкновение служебного автомобиля патрульной полиции с машиной Hyundai, один человек погиб. А в полиции подтвердили, что копы нарушили правила.

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