В Одессе копы задержали провокатора в майке с российским триколором: он оскорблял украинцев

В Одессе копы задержали провокатора в майке с российским триколором: он оскорблял украинцев

26-летний иностранец предоставляет по этому поводу объяснения полиции.

23 августа полиция Одессы задержала мужчину в майке с российским триколором. Во время развертывания флага Украины на Потемкинской лестнице мужчина вел себя вызывающе и провоцировал конфликт с гражданами, которые присоединились к мероприятию.

Как сообщает Национальная полиция в Одесской области, не реагируя на требования правоохранителей прекратить противоправные действия, мужчина пытался убежать, как только его пригласили в отделение полиции.

В отношении нарушителя будут составлены протоколы по статьям 173 (Мелкое хулиганство) и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как отмечает Telegram канал Одесса-INFO, иностранец прокомментировал свою позицию так:

"Я из США и не сделал ничего плохого, я просто гулял, а вы, ребята, задержали меня. Я гражданин Америки, я должен выйти на связь с Джо Байденом. Вот так вы ведете себя с туристами? Вы — расисты, вы не любите русских из-за политики, вы — проблема в этом мире. Без России вы бы говорили на немецком, вам нравятся нацисты. Я не делал ничего плохого, просто гулял и был задержан полицией. Это и есть свобода в Украине?", — заявил мужчина.

Напомним, 23 августа Украина празднует День Государственного Флага. В столице на площади Конституции перед зданием парламента состоялась церемония поднятия Флага Независимости. Также 23 августа в Харькове установили самый высокий Государственный Флаг в Европе.

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