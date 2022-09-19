В Одессе кран въехал в маршрутку, полную пассажиров: есть пострадавшие (фото, видео)

Обстоятельства столкновения неизвестны.
В Одессе 19 сентября кран въехал в маршрутку с пассажирами. ДТП произошло на проспекте Добровольского около девяти утра.
Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.
По предварительной информации, в аварии есть пострадавшие. На видео с места происшествия видно, что они сидят на обочине.
Причина и обстоятельства столкновения пока неизвестны. На месте ДТП работают все профильные службы.
Напомним, в воскресенье, 18 сентября, в Одессе у памятника Екатерине II провели акцию протеста, требуя демонтировать символ "русского мира".
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