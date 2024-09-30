В Одессе квартирант забил до смерти арендодателя, у которой прожил более двух лет

В Одессе осудили 39-летнего мужчину, который нанес арендодателю смертельные телесные повреждения и завладел ее имуществом.

О случившемся сообщили в полиции Одесской области.

Событие произошло в доме 77-летней одесситки по улице Рассвета, где правонарушитель более двух лет арендовал комнату.

"Квартирант узнал, где владелица дома держит деньги, а во время бытового конфликта из-за того, что женщина выразила свое недовольство появлением алкоголя, которым мужчина начал злоупотреблять, беспощадно избил женщину, отобрал у нее мобильный телефон и деньги в сумме 5000 гривен, 450 долларов и 100 евро, после чего скрылся. Пострадавшая в тяжелом состоянии без помощи пролежала несколько часов, пока ее не обнаружили соседи. Они вызвали "скорую" и полицию. Врачи госпитализировали женщину с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, кровоизлиянием, переломами костей носа и челюсти и другими телесными повреждениями. Почти две недели медики боролись за жизнь потерпевшей, но, к сожалению, от полученных телесных повреждений она скончалась", - сообщили в полиции.

Оперативники установили и разыскали правонарушителя, признавшегося в содеянном. У мужчины изъяли почти все незаконно присвоенные средства, которые он начал тратить. Также полицейские разыскали сбытый им мобильный телефон. Фигуранта задержали и на время следствия поместили под стражу.

Правонарушителю выдвинули обвинения в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшей, и в нападении с целью завладения чужим имуществом, соединенном с насилием, опасным для жизни подвергшегося нападению, то есть разбои, совершенном в условиях военного положения повреждений (ч. 2 ст. 121 и ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

Суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Напомним, ранее в Киеве произошло убийство на АЗС. Задержанному сообщено о подозрении в умышленном убийстве, завладении автомобилем, разбоях и хранении оружия.

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