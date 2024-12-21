В Одессе леопард напал на работника зоопарка: подробности трагедии (фото)

Пострадавшего мужчину доставили в больницу, где ему предоставляется необходимая медицинская помощь.
В Одессе 21 декабря около 10 часов утра произошел ужасный инцидент в зоопарке: один из сотрудников пошел убирать в вольере с леопардом, и на него напал хищник.
Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Прибыв на место, полицейские обнаружили еще одного работника зоопарка, который пытался помочь раненому, но сам оказался в ловушке с животным. Для того чтобы спасти жизнь людей, правоохранители были вынуждены применить оружие и обезвредить леопарда.
Раненый сотрудник доставлен в городскую больницу с множественными ранами головы, шеи, конечностей.
Напомним, ранее ТСН.ua писало, что в Киеве исчезли воробьи: орнитолог объяснил, что с птицами и стоит ли ждать катастрофы.
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