В Одессе леопард напал на работника зоопарка: подробности трагедии (фото)

Пострадавшего мужчину доставили в больницу, где ему предоставляется необходимая медицинская помощь.

В Одессе 21 декабря около 10 часов утра произошел ужасный инцидент в зоопарке: один из сотрудников пошел убирать в вольере с леопардом, и на него напал хищник.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Прибыв на место, полицейские обнаружили еще одного работника зоопарка, который пытался помочь раненому, но сам оказался в ловушке с животным. Для того чтобы спасти жизнь людей, правоохранители были вынуждены применить оружие и обезвредить леопарда.

Раненый сотрудник доставлен в городскую больницу с множественными ранами головы, шеи, конечностей.

Животное напало на сотрудника зоопарка/Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Фото с места происшествия

Напомним, ранее ТСН.ua писало, что в Киеве исчезли воробьи: орнитолог объяснил, что с птицами и стоит ли ждать катастрофы.

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