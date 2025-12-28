- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 112
- Время на прочтение
- 1 мин
В Одессе ликвидируют последствия вражеской атаки (фото)
В Одессе после вражеской атаки продолжаются работы по ликвидации последствий. В городе зафиксированы повреждения социальной инфраструктуры, однако информации о пострадавших не поступало.
В Одессе все профильные службы продолжают ликвидировать последствия атаки противника.
Об этом сообщили в Одесской городской военной администрации.
По данным МВА, в результате удара зафиксировано повреждение социальных объектов. Для временного закрытия выбитых окон уже были завезены необходимые материалы.
Районная администрация, департамент по благоустройству города, жилищно-коммунальные службы и другие профильные подразделения проводят обследование территорий и фиксацию поврежденного имущества.
В МВА отметили, что по состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало.
На месте происшествия развернут оперативный штаб и установлен пункт обогрева. Жители могут получить там необходимую информацию, разъяснения, помощь и консультации по государственной программе «Восстановление», а также городских программ поддержки для получения компенсаций и восстановления поврежденного жилья.
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 декабря в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы на фоне угрозы вражеских ударных беспилотников.
Мы ранее информировали, что в Одессе вражеский дрон повредил жилой дом, идет ликвидация пожара.