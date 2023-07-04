В Одессе люди остались без электроэнергии – какая причина

В Одессе жители микрорайона Черемушки днем 4 июля временно остались без электроэнергии.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Сообщается, что в 13:57 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Одессы.

Без электричества временно остались жители микрорайона Черемушки Хаджибейского района Одессы. Энергетики уже работают над устранением аварии.

Напомним, гендиректор Yasno объяснил, почему украинцам подняли тарифы на свет.

Читайте также: