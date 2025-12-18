ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Перекрытие дороги в Одессе 18 декабря

Перекрытие дороги в Одессе 18 декабря / © скриншот с видео

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
545
Время на прочтение
1 мин
Перекрытие дороги в Одессе 18 декабря

В Одессе люди перекрыли дорогу из-за отсутствия света (фото, видео)

Горожане заблокировали движение на оживленном проспекте Одессы, требуя восстановления света.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк

В Одессе 18 декабря люди перекрыли дорогу из-за того, что у них уже неделю нет электроэнергии.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

Одесситы перекрыли дорогу на просп. Князя Владимира Великого (Добровольского).

На опубликованных в соцсетях видео видно, как люди ходят по дороге рядом с автозаправкой OKKO. Вынужденные остановиться автомобили сигналят митингующим.

Одна из участников акции протеста держит в руках плакат с надписью «Дайте свет».

Напомним, накануне из-за критической ситуации в энергосистеме после массированных атак России в Одесской области была объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Более 50 тыс. жителей остаются без света более трех суток, что заставило власти ввести режим строгой экономии для бизнеса и направить средства резервного фонда на топливо для генераторов в больницах, школах и «Пунктах незламности». Приоритетом остается бесперебойное питание критической инфраструктуры и поддержка жизнедеятельности громад в условиях длительного блэкаута.

Дата публикации
Количество просмотров
545
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie