В Одессе люди перекрыли дорогу из-за отсутствия света (фото, видео)
Горожане заблокировали движение на оживленном проспекте Одессы, требуя восстановления света.
В Одессе 18 декабря люди перекрыли дорогу из-за того, что у них уже неделю нет электроэнергии.
Об этом сообщили местные телеграм-каналы.
Одесситы перекрыли дорогу на просп. Князя Владимира Великого (Добровольского).
На опубликованных в соцсетях видео видно, как люди ходят по дороге рядом с автозаправкой OKKO. Вынужденные остановиться автомобили сигналят митингующим.
Одна из участников акции протеста держит в руках плакат с надписью «Дайте свет».
Напомним, накануне из-за критической ситуации в энергосистеме после массированных атак России в Одесской области была объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Более 50 тыс. жителей остаются без света более трех суток, что заставило власти ввести режим строгой экономии для бизнеса и направить средства резервного фонда на топливо для генераторов в больницах, школах и «Пунктах незламности». Приоритетом остается бесперебойное питание критической инфраструктуры и поддержка жизнедеятельности громад в условиях длительного блэкаута.