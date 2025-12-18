В Одессе люди перекрыли дорогу из-за отсутствия света (фото, видео)

Реклама

В Одессе 18 декабря люди перекрыли дорогу из-за того, что у них уже неделю нет электроэнергии.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

Одесситы перекрыли дорогу на просп. Князя Владимира Великого (Добровольского).

Реклама

На опубликованных в соцсетях видео видно, как люди ходят по дороге рядом с автозаправкой OKKO. Вынужденные остановиться автомобили сигналят митингующим.

Одна из участников акции протеста держит в руках плакат с надписью «Дайте свет».

Дата публикации 12:24, 18.12.25 Количество просмотров 42 Из-за отключения света в Одессе люди перекрыли дорогу

Напомним, накануне из-за критической ситуации в энергосистеме после массированных атак России в Одесской области была объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Более 50 тыс. жителей остаются без света более трех суток, что заставило власти ввести режим строгой экономии для бизнеса и направить средства резервного фонда на топливо для генераторов в больницах, школах и «Пунктах незламности». Приоритетом остается бесперебойное питание критической инфраструктуры и поддержка жизнедеятельности громад в условиях длительного блэкаута.