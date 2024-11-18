В Одессе люди перекрыли проезжую часть: жалуются на двухсуточный блекаут

Света в Одессе нет примерно с утра 17 ноября.

В Одессе жители одного из микрорайонов перекрыли дорогу из-за двухсуточного отсутствия света.

Об этом передает "Суспільне Одеса".

"Мы проживаем здесь на Дальницкой. Уже двое суток вообще нет света. Там дали, там. Не погреть есть, ничего вообще. Каждый из нас звонил 35 раз в ДТЭК. Никто ничего. Позвонили в полицию сначала, тоже никто не среагировал. Вот стоим, хотим света хоть какого-нибудь, но это уже вообще ни в какие рамки не лезет", – жалуется жительница Одессы Ольга.

По информации издания, без света, тепла и воды остаются несколько районов Одессы. Уже второй день подряд из-за отсутствия света в Одессе не работает городской электротранспорт. Школы и детские сады решили закрыть на два дня.

Свет и водоснабжение в Одессе исчезли примерно с половины восьмого утра 17 ноября. В городе открыли "Пункты несокрушимости", чтобы одесситы должны были согреться и подзарядить гаджеты. По информации ДТЭК, сегодня вечером энергетики возобновили электроснабжение объектов критической инфраструктуры в южной части Одессы.

Напомним, российские террористы днем 18 ноября совершили очередную ракетную атаку на Одессу. В результате ракетного удара погибли десять человек, среди раненых есть дети.

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