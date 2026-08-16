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- Украина
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В Одессе люди в балаклавах жестко задержали мужчину и применили газ против женщины (видео)
В Сети появилось видео из Одессы, где люди в форме и балаклавах, предположительно работники ТЦК, задержали мужчину.
В Одессе разразился новый скандал с участием лиц в военной форме и балаклавах — вероятно, работников ТЦК и СП. Они насильно задержали мужчину на улице, а женщину, пытавшуюся вмешаться в ситуацию, забрызгали слезоточивым газом и протащили по асфальту.
Видео конфликта опубликовали местные паблики.
На обнародованных кадрах видно, как группа мужчин в форме и с закрытыми лицами силой задерживает прохожего. Когда женщина попыталась помешать задержанию, один из военных ТЦК применил против нее перечный баллончик. После этого женщину повалили и протащили по асфальту.
Пока официальных комментариев от Одесского областного ТЦК или представителей Главного управления Национальной полиции в Одесской области относительно этого инцидента нет.
Ранее в Одессе работники ТЦК применили слезоточивый газ к парню и девушке, которые ехали в такси.