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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Одессе люди в балаклавах жестко задержали мужчину и применили газ против женщины (видео)

В Сети появилось видео из Одессы, где люди в форме и балаклавах, предположительно работники ТЦК, задержали мужчину.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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В Одессе сняли на видео конфликт с вероятными работниками ТЦК

В Одессе сняли на видео конфликт с вероятными работниками ТЦК

В Одессе разразился новый скандал с участием лиц в военной форме и балаклавах — вероятно, работников ТЦК и СП. Они насильно задержали мужчину на улице, а женщину, пытавшуюся вмешаться в ситуацию, забрызгали слезоточивым газом и протащили по асфальту.

Видео конфликта опубликовали местные паблики.

На обнародованных кадрах видно, как группа мужчин в форме и с закрытыми лицами силой задерживает прохожего. Когда женщина попыталась помешать задержанию, один из военных ТЦК применил против нее перечный баллончик. После этого женщину повалили и протащили по асфальту.

Пока официальных комментариев от Одесского областного ТЦК или представителей Главного управления Национальной полиции в Одесской области относительно этого инцидента нет.

Ранее в Одессе работники ТЦК применили слезоточивый газ к парню и девушке, которые ехали в такси.

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