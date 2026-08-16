В Одессе люди в балаклавах жестко задержали мужчину и применили газ против женщины (видео)

В Одессе сняли на видео конфликт с вероятными работниками ТЦК

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В Одессе разразился новый скандал с участием лиц в военной форме и балаклавах — вероятно, работников ТЦК и СП. Они насильно задержали мужчину на улице, а женщину, пытавшуюся вмешаться в ситуацию, забрызгали слезоточивым газом и протащили по асфальту.

Видео конфликта опубликовали местные паблики.

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На обнародованных кадрах видно, как группа мужчин в форме и с закрытыми лицами силой задерживает прохожего. Когда женщина попыталась помешать задержанию, один из военных ТЦК применил против нее перечный баллончик. После этого женщину повалили и протащили по асфальту.

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Дата публикации 21:47, 16.08.26 Количество просмотров 37 В Одессе люди в форме и балаклавах задержали мужчину

Пока официальных комментариев от Одесского областного ТЦК или представителей Главного управления Национальной полиции в Одесской области относительно этого инцидента нет.

Ранее в Одессе работники ТЦК применили слезоточивый газ к парню и девушке, которые ехали в такси.

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