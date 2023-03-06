В Одессе люди застряли на аттракционе в луна-парке: видео

В Одессе в воскресенье, 5 марта, люди в луна-парке застряли на высоте на одном из аттракционов.

Видео распространяют местные телеграммы-каналы.

На снявших очевидцы кадрах видно, что на большой высоте аттракциона Power Tower сидят люди.

Сам аттракцион, вероятно, не работает, поскольку он не подсвечивается. Очевидцы происшествия не сообщают, как закончился инцидент и удалось ли снять с высоты посетителей луна-парка.

Напомним, этот луна-парк в Одессе уже попадал в скандал. Местные жители в начале декабря 2022 г. возмущались, что пока они вынуждены сидеть в домах без света, луна-парк активно работает, потребляя большое количество электричества.

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