В Одессе люди застряли на колесе обозрения во время воздушной тревоги и работы ПВО: появилось видео

Люди были напуганы, когда оказались на высоте 13-этажки во время работы ПВО.

В Одессе родители вместе с детьми застряли на колесе осмотра. Именно в это время звучала воздушная тревога и работала ПВО.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы и обнародовали видео.

Люди были изрядно напуганы.

На видео слышно, как люди говорят: "Ракеты летят... +1 страх к копилке. Воздушная тревога, работает ПВО, а мы на самом верху".

В Одессе люди застряли на колесе обозрения во время воздушной тревоги и работы ПВО

Стоит отметить, что в Одессе – самое высокое колесо обозрения в Украине, способное поднять отдыхающих на высоту 13-этажного дома.

Напомним, вечером 7 августа в Одессе раздался взрыв.