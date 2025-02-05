В Одессе мать с ребенком выпали из окна многоэтажки: женщина погибла

В Киевском районе Одессы мать с ребенком упала из окна 16-го этажа жилого дома.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Правоохранители отметили, что от полученных травм женщина скончалась на месте, а ребенка в возрасте около пяти лет госпитализировали. Их личности устанавливаются.

"На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и ювенальные полицейские. Правовая квалификация события будет предоставлена впоследствии", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в Полтаве 14-летняя девочка выпала из окна, от полученных травм погибла на месте.

Читайте также: