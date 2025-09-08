В Одессе мать выбросила из окна своего ребенка

Ребенок погиб

Сегодня, 8 сентября, в Одессе 39-летняя женщина выбросила из окна многоэтажки своего ребенка.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

«В полицию поступило сообщение от заведующей одним из общежитий в Приморском районе Одессы об обнаружении возле здания младенца без признаков жизни. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции», — говорится в сообщении ведомства.

Предварительно правоохранители установили, что 39-летняя мать выбросила новорожденного ребенка из окна многоэтажки.

Что стало причиной — выясняют следователи. Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, на Прикарпатье 32-летняя горе-мать подозревается в убийстве собственного трехлетнего ребенка. В квартире полицейские, вызванные соседкой, обнаружили тело девочки 2021 года рождения. На месте происшествия также находилась мать ребенка. Никаких пояснений она не дала.