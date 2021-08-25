В Одессе молодая аферистка наживалась на продажах одежды, которой не было

В Одессе молодая аферистка наживалась на продажах одежды, которой не было

Мошенница создала фейковую страницу в Сети.

В Одессе 24-летняя девушка создала профиль под видом магазина по продаже одежды и предлагала клиентам товар, которого у нее не было.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Правоохранители выяснили, что злоумышленница обманула, по меньшей мере, десять граждан. Других пострадавших полиция устанавливает. Доверчивые покупатели осуществляли оплату на банковскую карту, а тогда мошенница прекращала с ними связь.

Во время обыска у нее изъяли мобильные телефоны, банковские карты.

Фигурантке объявили подозрение по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины и поместили ее под домашний арест. За мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, женщине грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Украине аферисты придумали новую мошенническую схему, чтобы выманить средства граждан. Злоумышленники звонят украинцам, обещая компенсацию, но на самом деле сами выманивают деньги.

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