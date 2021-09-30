В Одессе молодой человек изнасиловал женщину на глазах беспомощного знакомого

В Одессе молодой человек изнасиловал женщину на глазах беспомощного знакомого

До избрания меры пресечения злоумышленник будет находиться в изоляторе временного содержания.

В Одессе женщина пришла к соседу, который передвигается на инвалидной коляске. Она уже несколько лет опекает его. Но ее изнасиловал нетрезвый гость мужчины.

Об этом сообщили в полиции.

На женщину неожиданно набросился 24-летний молодой человек, схватил ее за горло и изнасиловал. Хозяин дома пытался защитить пострадавшую, однако помешать не смог.

Освободившись, одесситка выбежала на улицу. Ее крики о помощи услышали случайные очевидцы. Они сразу же сообщили о происшествии полицейским, а те задержали правонарушителя в сквере неподалеку. Свой поступок преступник объяснил действием алкоголя.

Фигуранту объявили подозрение в изнасиловании по ч.1 ст.152 Уголовного кодекса Украины. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, что в Одессе 21-летнюю девушку, которая возвращалась с работы, изнасиловал и ограбил мужчина.

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