В Одессе море покрылось пятнами, на побережье обнаружили погибших птиц: что известно
В Одессе устанавливают причины пятен, похожих на заметные в море нефтяные.
В Одессе на побережье фиксируют пятна, похожие на нефтяные. На пляжах обнаружены погибшие птицы.
Об этом сообщает глава Одесской МВА Сергей Лысак.
Жители говорят, что в воздухе стоит стойкий запах масла.
Что говорят власти
Как сообщается, в районе пляжей Дельфин и Ланжерон обнаружены пятна, похожие на нефтяные. На побережье также обнаружены погибшие птицы.
«Пока их размер и происхождение устанавливаются», — пишет Лысак.
Ситуацию проверяют соответствующие службы. На место уже выехали представители:
Государственной экологической инспекции;
КП «Побережье»;
КУ «Спасительно-водолазная служба»;
Департамент муниципальной безопасности Одесского горсовета.
Информацию обещают предоставить и уточнить после получения заключения специалистов.
Очевидцы рассказали, что утки, выброшенные на берег, не могут встать на лапы. Неравнодушные люди пытаются спасти выживших.
Ранее в Черное море попало около 10 тонн нефтепродуктов.
«Площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в результате утечки вблизи Новороссийска, по последним данным, составляет около 350 квадратных километров. Минимальная оценка объема нефтепродуктов превышает 10 тонн», — подчеркнул он.