Украина
447
1 мин

В Одессе море покрылось пятнами, на побережье обнаружили погибших птиц: что известно

В Одессе устанавливают причины пятен, похожих на заметные в море нефтяные.

Катерина Сердюк
Одесса

Одесса / © УНИАН

В Одессе на побережье фиксируют пятна, похожие на нефтяные. На пляжах обнаружены погибшие птицы.

Об этом сообщает глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Жители говорят, что в воздухе стоит стойкий запах масла.

Что говорят власти

Как сообщается, в районе пляжей Дельфин и Ланжерон обнаружены пятна, похожие на нефтяные. На побережье также обнаружены погибшие птицы.

«Пока их размер и происхождение устанавливаются», — пишет Лысак.

Ситуацию проверяют соответствующие службы. На место уже выехали представители:

  • Государственной экологической инспекции;

  • КП «Побережье»;

  • КУ «Спасительно-водолазная служба»;

  • Департамент муниципальной безопасности Одесского горсовета.

Информацию обещают предоставить и уточнить после получения заключения специалистов.

Очевидцы рассказали, что утки, выброшенные на берег, не могут встать на лапы. Неравнодушные люди пытаются спасти выживших.

Ранее в Черное море попало около 10 тонн нефтепродуктов.

«Площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в результате утечки вблизи Новороссийска, по последним данным, составляет около 350 квадратных километров. Минимальная оценка объема нефтепродуктов превышает 10 тонн», — подчеркнул он.

